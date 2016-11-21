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RUSYA VE ÇİN'DEN ERDOĞAN'A PEŞ PEŞE YANIT


RUSYA VE ÇİN'DEN ERDOĞAN'A PEŞ PEŞE YANIT
Tarih : 21 Kasım 2016, 14:41
Puan Ver : Rusya Ve Çin'den Erdoğan'a Peş Peşe Yanıt(10/10)9


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Örgütü açıklamasına muhataplardan arka arkaya yanıtlar geldi.



Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi üyesi Aleksey Puşkov, Twitter hesabından "Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİO) üyeliği Erdoğan için mantıklı bir adım olurdu. Şİ, AB'den farklı, onun yerine geçemez. Fakat AB'den farklı olarak ŞİÖ üyeleri tamamen egemen" açıklamasını yaptı.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang ise, "Türkiye'nin ŞİÖ ile işbirliğini derinleştirme arzusuna büyük önem veriyoruz" dedi. Gıng "Şanghay İşbirliği Örgütü'nün diğer üyeleriyle ve kurumun yasal çerçevesinde üyelerin tamamının görüş birliği bazında bu işi ciddi bir şekilde değerlendirmeyi istiyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın başkenti Semerkant'tan dönerken uçakta söz konusu açıklamayı yapmıştı. Erdoğan, "Mesele şu; Türkiye bir defa kendini rahat hissetmeli. ‘Benim için varsa, yoksa Avrupa Birliği' dememeli. Benim kanaatim bu. Yani, bazıları eleştiriyor olabilir ama ben de kendi kanaatimi söylüyorum. Mesela, ‘Şanghay Beşlisi içerisinde Türkiye niye olmasın?' diyorum. Temenni ederim ki orada olumlu bir gelişme olması halinde, yani Türkiye'nin Şanghay Beşlisi içerisinde yer alması, bu konuda çok daha rahat hareket etmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum” demişti.



İNGİLİZ BASINI: TÜRKİYE DOĞUYA BAKIYOR



Erdoğan'ın çıkışı, İngiliz basınında da yankı buldu. 'Türkiye, yeni ittifaklar için doğuya bakıyor' diyen The Times'a göre, Türkiye Cumhurbaşkanı AB ile ilişkilerin kötüye gitmesi durumunda Çin ve Rusya'ya doğru yönelebileceğinin işaretini verdi.



Türkiye ile AB arasında şu andaki en çekişmeli meselenin vize serbestliği konusu olduğunu yazan Times, Şanghay İşbirliği Örgütü'ndeki bazı ülkelerin açıkça Batı'ya düşman olduğunun altını çizerek Türkiye'nin bu girişiminin Batılı müttefiklerini ve içerideki muhalefeti alarma geçireceğini savundu.



 



kaynak:milliyet








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