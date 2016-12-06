

Rusya ve Çin, Halep'te 7 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısını veto etti. Bu iki ülke vetoya gerekçe olarak ateşkesin muhalif grupların yeniden toparlanmasını sağlayacak olmasını gösterdi. Rusya ve Çin, ateşkes için Washington ve Moskova arasında görüşme yapılması gerektiğini ve bunun için zamana ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bu, 2011'den bu yana Suriye'de harekete geçilmesi adına sunulan tasarılarda Rusya'nın altıncı, Çin'in beşinci vetosu.







Halep'te rejim ve Rusya'nın şiddetlenen hava saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi ve BM'nin Halep'i "yiyeceksiz kent" ilan etmesi üzerine İspanya, Mısır ve Yeni Zelanda tarafından hazırlanarak konseye sunulan bir tasarıydı.







Veto yetkisi olmayan Venezuela da ret oyu kullandı. Angola'nın çekimser kaldığı oylamada 11 ülke tasarıya destek oyu verdi.







kaynak:milliyet