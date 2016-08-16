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rusya ve abd'den ortak operasyon sinyali

RUSYA VE ABD'DEN ORTAK OPERASYON SİNYALİ

ABD ve Rusya, Suriye'nin Halep kentine ortak operasyon düzenleyebilir.

Tarih : 16 Ağustos 2016, 10:55
Puan Ver : Rusya Ve Abd'den Ortak Operasyon Sinyali(0/10)


Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, "Halep'e ortak operasyon düzenlemeye yakınız. Amerikalı yetkililerle müzakerelerimiz sürüyor. Halep'e barış getirmek için ortak hareket edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.



Ancak Rusya'dan gelen bu açıklama kafa karıştırdı. Zira iki ülke Suriye'de karşıt grupları destekliyor. Rusya , Esad yönetimine, ABD ise muhaliflere destek veriyor.



Suriye konusunda diplomasi alanında başka gelişmeler de yaşanıyor.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Türkiye, Rusya ve İran'ın üçlü görüşme gerçekleştirebileceğini söyledi.



Bogdanov, "Rusya ve İran, Türkiye ile Suriye ve Ortadoğu konularında aktif ikili görüşmeler gerçekleştirme kararı aldı. Türk ortaklarımızla yapacağımız bu temasların bakanlıklar seviyesinde üçlü görüşmelere dönüşmesi mümkün" dedi.








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