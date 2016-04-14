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rusya ve abd arasında tehlikeli restleşme

RUSYA VE ABD ARASINDA TEHLİKELİ RESTLEŞME

Rus savaş uçaklarıyla ABD’ye ait savaş gemilerinin Karadeniz’de tehlikeli restleşmeye girdikleri bildirildi.

Tarih : 14 Nisan 2016, 09:35
Puan Ver : Rusya Ve Abd Arasında Tehlikeli Restleşme(5/10)9


ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Rus savaş uçaklarının güdümlü füze destroyeri Donald Cook'a tehlikeli bir şekilde yaklaştığını bildirdi.



Açıklamada, Rus Su-24 savaş uçaklarının destroyere yaklaşarak suda dalgalar oluşturduğu ifade edildi. Ka-27 savaş helikopterlerinin ise destroyer üzerinde 7 tur attığı kaydedildi.



CBS News'a konuşan bir yetkili ise, Rus uçaklarının dün akşam ABD Donanması'na ait gemiye uluslararası sularda iki kere yaklaşarak saldırı manevraları yaptığını kaydetti.



Yetkili, 10 Nisan'da aynı şekilde bir yakınlaşma tespit edildiğini ancak o günkü olayın daha kabul edilebilir bir mesafede gerçekleştiğini kaydetti.

 










Etiketler: Rusya  Ve  Abd  Arasında  Tehlikeli  Restleşme    haber

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