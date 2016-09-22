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rusya uçuşa yasak bölge önerisini reddetti

RUSYA UÇUŞA YASAK BÖLGE ÖNERİSİNİ REDDETTİ

Türkiye ve ABD'nin gündeme getirdiği Suriye'de bazı noktaların rejim uçaklarına kapatılması teklifi, Moskova tarafından kabul edilmedi. Dışişleri Bakanı Ryabkov'a göre, Washington öneriyle Rus uçaklarının da yasaklanmasını istiyor.

Tarih : 22 Eylül 2016, 15:13
Puan Ver : Rusya Uçuşa Yasak Bölge Önerisini Reddetti(0/10)


Suriye'de geçici ateşkesin sona ermesiyle çatışmalar tekrar başlarken, Türkiye ve ABD'nin gündeme taşıdığı 'uçuşa yasak bölge' önerisi Şam rejiminin en önemli partneri Rusya tarafından reddedildi.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin Suriye'de sadece Suriye ordusunun değil Rus hava güçlerinin de uçuş gerçekleştirmesinin yasaklanmasını önerdiğini belirtti.



Ryabkov'a göre, Suriye'de Rus ordusu dahil tüm hava güçlerinin belirli bölgelerde uçuşlarını durdurması şeklindeki önerinin işleme şansı yok. Ryabkov "Bu şema, ABD ve diğer aktörler, sorununun çözümünün savaştan geçtiğine emin olan yapıların güç kullanmamasını sağlayana kadar uygulanabilecekmiş gibi görünmüyor" dedi.








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