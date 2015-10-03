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'RUSYA TÜRKMENLERİ VURUYOR'


'RUSYA TÜRKMENLERİ VURUYOR'
Tarih : 03 Ekim 2015, 10:41
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Al Jazeera'ye konuşan Sultan Abdülhamit Tugayı Komutanı Ömer Abdullah, son 2 aydır Türkmen Dağı'ndaki rejim mevzilerine Rus zırhlıları yerleştirildiğini ve 50'den fazla Rus askerinin bölgede konuşlandığını savundu.

 


Abdullah, telsiz konuşmalarından bölgeye 50'den fazla asker ve 16 tankla birlikte Rus havan topları ile birlikte uzun menzilli füzelerin de Türkmen Dağı cephesine yerleştirildiğini öğrendiklerini söyledi.








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