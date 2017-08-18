RUSYA, TÜRKİYE'YE KA-32 HELİKOPTERİNİ İHRAÇ EDECEK
Rus hükümetine bağlı helikopter şirketi, ürettiği Ka-32 tipi çok amaçlı helikopterlerin, Türkiye'ye ilk kez ihraç edileceğini açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada, "Sekiz Ka-32 tipi helikopterin yurtdışına sevkiyatı konusunda yeni sözleşmeler imzalandı. Bu sözleşmeler çerçevesinde Türkiye ve Tayland'a ilk kez Ka-32 helikopterleri sevk edilecek" denildi. Şirketin açıklamasında sözleşmelerle ilgili daha fazla detay verilmedi.
İSTİHBARAT OPERASYONLARINDA KULLANILIYOR
Ka-32'ler arama-kurtarma, yüksek irtifalı montaj işleri, yangın söndürme, yük taşıma, hasta taşıma, devriye ve istihbarat operasyonlarına destek amacıyla kullanılıyor.
YANGIN SÖNDÜRME FAALİYETLERİNDE YOĞUN OLARAK KULLANILIYOR
Rus Kamov şirketinin tasarımı olan Ka-32'leri iki pilot, bir uçuş mühendisi olmak üzere üç mürettebat uçuruyor. Toplam 4 ton su kapasitesine sahip Ka-32, taşıdığı 'bambi' adı verilen sepetle suyu alarak yangın söndürüyor. Maksimum kalkış ağırlığı 12 ton olan helikopter, saatte 270 kilometre hıza çıkabiliyor. Menzili ise 980 kilometre.
5 bin metre irtifaya kadar çıkabilen Ka-32'ler, aralarında Türkiye'nin olduğu birçok ülkede yangın söndürme operasyonlarında kullanılıyor. Ka-32 helikopterleri ayrıca dağlık ve ormanlık alanlarda da faaliyet gösterebiliyor.
Kaynak: haberinburada
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