RUSYA: TÜRKİYE'NİN İTHALAT KURALLARI DEĞİŞİKLİĞİ, DOMATES SEVKİYATINI ETKİLER
Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, Türkiye'nin Rus tarım ürünlerinin ithalat kurallarında yaptığı değişikliklerin, Türk domatesinin Rusya'ya sevkiyatını etkileyebileceğini söyledi.
Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, "Türk pazarında Rus tarım ürünleri ve ihracatçılar için getirilen kısıtlamaları değerlendireceğiz. Eğer ürünlerimize yönelik yaklaşımın yeteri kadar yapıcı olmadığını görürsek, elbette bu durum bizi Türk domatesinin Rus pazarına girmesi yönünde karar almaya yakınlaştırmayacak" dedi.
"TÜRKİYE İLE KABUL EDİLEBİLİR ÇÖZÜM BULMAK İSTİYORUZ"
Dvorkoviç, Türkiye ile her iki tarafın kabul edeceği bir çözüm bulmaktan yana olduklarını da kaydetti.
"50 BİN TON TÜRK DOMATESİ İTHAL EDEBİLİRİZ"
Öte yandan Dvorkoviç, Rusya'da domates üretimi yapılmayan dönemlerde Türkiye'den yaklaşık 50.000 ton domates ithalatına izin verebileceklerini söyledi.
"KONTROL EDEBİLDİĞİMİZ 4 TÜRK ŞİRKETTEN DOMATES ALABİLİRİZ"
"Bizim yaklaşımlarımız belli. Rusya'da domates üretilmeyen aralık ayından nisan ayına kadar yaklaşık 50.000 ton Türk domatesinin Rus pazarına sevk edilmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz" diye devam eden Dvorkoviç, kontrol edebildikleri 4 şirket bulunduğunu ve bu şirketlerden domates ithal edebileceklerini vurguladı. Kaynak: Sputnik
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ösym Başkanı Duyurdu: 15 Dakika Kuralı Kalktı, Sınav Ücretleri Düşürüldü
- Mit Ve Polis Başında! Mersin'deki Esrarengiz Kazıdan İlk Görüntüler
- Haşdi Şabi Ve Peşmerge Arasında Musul Barajı Sınırında Çatışma
- Kürtler Kerkük'e Dönmeye Başladı!
- Deniz Baykal'ın Beyin Ölümü Gerçekleşti Haberlerine Chp'den Yalanlama!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Şaşkın Milyoner! Köşeyi Döndüğünü Bir Sene Sonra Fark Etti!
- Abd'li Komutan: Kuzey Kore Konusunda Akla Hayale Gelmeyenleri Hayal Etmemiz Gerek
- Öldürülen Maltalı Araştırmacı Gazetecinin Oğlu 'mafya Devletini' Suçladı!
- Cani Koca, Kendisini Terk Eden Hamile Eşini, Markette Öldürdü!
- Aracının Üzerine Vinç Düşen Çinli, Sapasağlam Çıkarak Herkesi Şaşırttı
Bu Haberle İlgili Yorumlar