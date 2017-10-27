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Rusya, Türkiye'den Domates İthalatını Onayladı

RUSYA, TÜRKİYE'DEN DOMATES İTHALATINI ONAYLADI

Rus hükümeti, 1 Kasım'dan itibaren Türkiye'den Rusya Tarım Bakanlığının belirlediği miktarlarda domates ithal edilmesini onayladı.

Tarih : 27 Ekim 2017, 21:00
Puan Ver : Rusya, Türkiye'den Domates İthalatını Onayladı(8/10)4

Sputnik'in haberine göre, Rus hükümeti, 1 Kasım'dan itibaren Türkiye'den Rusya Tarım Bakanlığı'nın belirlediği miktarlarda domates ithal edilmesini onayladı. Yapılan son anlaşmaya göre, Türkiye'den Rusya'ya yıllık 50 bin ton domates ihraç edilecek. Uçak krizi öncesi Türkiye'den bu ülkeye yapılan domates ihracatı 350-400 bin ton seviyesindeydi. 50 bin tonluk ihracat için de Türkiye'den 4 firma belirlendi. Firma sayısının sınırlı tutulması, ihracatçı birliklerinin tepkisine neden olmuştu.

30 MİLYON DOLARA DENK

İzmir merkezli Uçak Kardeşler Gıda şirketinin sahiplerinden Ali Uçak, firma sayısı ve ihraç edilecek ürün için sınırlama konulmasının ciddi sorun olduğuna işaret etti. Ali Uçak "Domates için belirlenen 4 firma neye göre belirlendi belli değil. 35 yıla yakın bir süreden beri bu sektördeyiz ve en büyük üreticilerden biri konumundayız. Bizim Rusya'ya domates ihracatımız ve 350-400 bin tondu. Şimdi 50 bin ton sınırı konuldu. Bu rakamını parasal tutarı ise 30 milyon dolar.

Bize göre, bu kadar düşük bir tutar için boyun eğmeye gerek yoktu. Bu liste meselesi belli ki, yarın öbür gün narenciye grubu ürünleri için de uygulanacak. Ki böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Sorunu en son sayın başbakana ilettik. Kendileri de firma sınırlamasının doğru olmadığını aktardı. Aynı şekilde sorunun çözümü için sayın cumhurbaşkanı ile görüşmek istiyoruz" dedi.

LİSTE UYGULAMASI KABUL EDİLMEMELİ

20 yıldır Rusya başta olmak üzere bir dizi ülkeye yaş sebze meyve ihracatı yapan Kalyoncu Nakliyat'ın sahibi Saffet Kalyoncu ise, ticarette firma ve tonaj sınırlamasının olmasının kabul edilebilir olmadığına işaret etti. Kalyoncu, belirlenen rakamların Türkiye için oldukça düşük olduğuna işaret ederek "Domates için 50 bin, nar için 15 bin ton sınırı konulmuş. Domates, nar, kabak, biber gibi ürünlerin Rusya'ya ihracatında elde edilecek ihracat geliri 50 milyon dolar. Şimdi dönüp baktığımızda yaklaşık 2 yıl, bu miktar için onca görüşme yapıldı. Biz, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu biliyoruz. Bu liste olayı bir tek Türkiye'ye uygulanıyor. Türkiye'nin bunu kabul etmemesi gerekir" şeklide konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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