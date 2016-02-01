

Genelkurmay'ın resmi internet sitesinden yapılan 'Viyana Belgesi 2011 Denetimi' başlıklı basın duyurusunda, 4 kişiden oluşan Rusya denetim timinin 2 Şubat günü havayoluyla İstanbul'dan Türkiye'ye giriş yapacağı ve Ege Ordu Komutanlığı sorumluluk sahasında denetim yapacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca denetim timine, Türkiye'de bulundukları süre içerisinde Genelkurmay 1'inci İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Silahların Kontrolü ve Doğrulama Şube Müdürlüğü'nde görevli 4 kişilik refakat timi tarafından refakat edileceği belirtildi. Rusya denetim heyetinin faaliyetlerini tamamlamasının ardından 5 Şubat günü Türkiye'den ayrılacağı bildirildi.







RUSYA 1-5 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA TÜRKİYE'DE GÖZLEM UÇUŞU YAPACAK







Genelkurmay Başkanlığı ayrıca 'Açık Semalar Antlaşması'na ilişkin de bir açıklama yaptı. Genelkurmay'ın açıklamasında 2006 yılından itibaren uygulama süreci başlayan antlaşma kapsamında; Türkiye'nin Rusya üzerinde her yıl ortalama 4 gözlem uçuşu, Rusya'nın da Türkiye üzerinde her yıl ortalama 2 gözlem uçuşu yaptıği belirtildi. Bu kapsamda, 2016 yılı ASA planlaması gereği Rusya'nın 1-5 Şubat tarihleri arasında Türkiye'de bir gözlem uçuşu yapacağı ifade edildi.



Rusya'nın ASA gözlem uçağı (AN-30) kullanılarak gerçekleştirilecek olan gözlem uçuşu sırasında uçakta Rus uzmanların yanı sıra Türk yetkililerin de hazır bulunacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca Rusya gözlem timinin gözlem uçuşu ve görev sonu çalışmalarını tamamlamasından sonra 5 Şubat günü Türkiye'den ayrılacağı kaydedildi.