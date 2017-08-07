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RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN TEMSİLCİLERİ TAHRAN'DA SURİYE'Yİ GÖRÜŞECEK


Rusya, Türkiye ve İran Temsilcileri Tahran'da Suriye'yi Görüşecek
Tarih : 07 Ağustos 2017, 11:20
Puan Ver : Rusya, Türkiye Ve İran Temsilcileri Tahran'da Suriye'yi Görüşecek(5/10)1

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran temsilcilerinln 8-9 Ağustos tarihlerinde Tahran'da Suriye'deki çatışmasız bölgelerin pekiştirilmesi için biraraya gelecek.

İRAN EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan haberde Lavrov, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ASEAN zirvesinde yaptığı açıklamada, "Türk mevkidaşımla Astana süreci çerçevesinde varılan anlaşmaların yerine getirilmesini görüştük, Rusya, İran ve Türkiye temsilcilerinin Tahran'da 8-9 Ağustos'ta düzenlenecek görüşmenin hazırlanmasını da ele aldık. Bu görüşmenin gündeminde çatışmasızlık bölgelerinin ileride de pekiştirilmesi yer alacak" dedi.Üç çatışmasız bölgenin oluşturulduğunu dile getiren Lavrov, "Şu an İdlib'te bulunan en büyük ve belki de en zor bölgenin oluşturulması üzerinde çalışmalara devam ediliyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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