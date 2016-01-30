

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa Hürriyet'e, "Bölge ile görüştüm. Saat 11.30 sıralarında Obin Kampı'nı vurmuşlar. Bu kampı geçen Ekim ayında da bombalamışlardı. (Yamadi'nin güneydoğusundaki) kamp Türkiye sınırına 3-4 kilometre uzaklıkta. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildiriliyor" dedi.







Mustafa, "Kürtdağı'ndaki Türkmen köyü Keles'in de rejim güçlerinin eline geçmeye başladığı bilgisini aldık" diye ekledi.Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Türkmen Dağı bölgesindeki Türkmen siviller de Suriye rejimine bağlı ordunun havadan Rus savaş uçaklarının desteğiyle bölgede ilerlemesi üzerine Türkiye'ye geçmeye başlamıştı. Rejime bağlı birliklerin bölgede ilerlemesi üzerine sınır hattına yığılan Türkmenlerin önce bir kamp ve hastane bulunan sınıra yakın Yamadi köyüne, oradan da Türkiye'ye geçtiği bildirilmişti. Bu bölge, Türkiye sınırında Hatay'a bağlı Yayladağı ilçesinin karşısında.