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RUSYA: TÜRKİYE İLE SURİYE KONUSUNDA ORTAK HAREKET EDEBİLİRİZ


RUSYA: TÜRKİYE İLE SURİYE KONUSUNDA ORTAK HAREKET EDEBİLİRİZ
Tarih : 29 Eylül 2016, 13:30
Puan Ver : Rusya: Türkiye İle Suriye Konusunda Ortak Hareket Edebiliriz(0/10)


Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye'yle Suriye konusundaki işbirliğinin yapıcı olacağına gösteren bir eğilim olduğunu belirtip ortak eylemlerin mümkün olduğunu belirtti.



Zaharova, "Suriye konusunda endişelerimizi ve üzerinde anlaşmaktan uzak olduğumuz meseleleri de yapıcı bir biçimde tartışılıyoruz. Ankara'nın yaptıklarını çok gerçekçi bir biçimde izliyoruz, burada herhangi bir yanılsama ya da şüpheye yer yok" ifadelerini kullandı.








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