Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri üretim teknolojisinin Türkiye'ye verilmesi konusunda uzman düzeyinde görüşmeler yaptığını söyledi.

Rusya'nın Türkiye topraklarında ortak S-400 üretimi yapılması için Ankara'ya teknoloji transferi yapıp yapmayacağı sorulan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu konuda temaslar ve görüşmelerin uzmanlar düzeyinde yürütüldüğünü söyleyebilirim" yanıtını verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, "PRENSİPTE ANLAŞTIK" DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400'ler için Rusya ile "Ortak üretim konusunda prensipte anlaştık" demişti. Çavuşoğlu, ortak üretim konusundaki teklifi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bizzat yaptığını söylemişti.

Kaynak: haberinburada