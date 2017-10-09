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Rusya: Türkiye İle Ortak S-400 Üretimi Konusunda Görüşüyoruz
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Rusya: Türkiye ile Ortak S-400 Üretimi Konusunda Görüşüyoruz

RUSYA: TÜRKİYE İLE ORTAK S-400 ÜRETİMİ KONUSUNDA GÖRÜŞÜYORUZ

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri üretim teknolojisinin Türkiye'ye verilmesi konusunda uzman düzeyinde görüşmeler yaptığını söyledi.

Tarih : 09 Ekim 2017, 18:10
Puan Ver : Rusya: Türkiye İle Ortak S-400 Üretimi Konusunda Görüşüyoruz(9/10)5

Rusya'nın Türkiye topraklarında ortak S-400 üretimi yapılması için Ankara'ya teknoloji transferi yapıp yapmayacağı sorulan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu konuda temaslar ve görüşmelerin uzmanlar düzeyinde yürütüldüğünü söyleyebilirim" yanıtını verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, "PRENSİPTE ANLAŞTIK" DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400'ler için Rusya ile "Ortak üretim konusunda prensipte anlaştık" demişti. Çavuşoğlu, ortak üretim konusundaki teklifi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bizzat yaptığını söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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