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rusya, türkiye ile işbirliğini arttırıyor

RUSYA, TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİNİ ARTTIRIYOR

Rus hükümeti, Türkiye ile orta-vade ticari, ekonomik, bilimsel ve kültürel işbirliği programının imzalanması yönünde talimat verdi.

Tarih : 11 Şubat 2017, 09:29
Puan Ver : Rusya, Türkiye İle İşbirliğini Arttırıyor(10/10)7


Rus devletinin resmi evrakının yayımlandığı internet portalındaki  kararnameye göre hükümet, Türkiye ile 2017-2020 yıllarını kapsayan, orta-vade  ticari, ekonomik, bilimsel ve kültürel işbirliği programının imzalanması  yönündeki talimatı Rusya Ekonomi Kalkınma Bakanlığı'na iletti.



Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, bir süre önce yaptığı  açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir  Putin'in katılımı ile düzenlenecek Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi  (ÜDİK) toplantısının mart başında gerçekleşmesinin planlandığını açıklamıştı.



Daha önce 2015'te düzenlenmesi planlanlanan ÜDİK toplantısı, iki ülke  arasında yaşanan uçak krizi nedeniyle iptal edilmişti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Rusya  Türkiye  İle  İşbirliğini  Arttırıyor    haber

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