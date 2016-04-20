

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türk hükümetiyle Moskova arasındaki ilişkilerin düzelecek gibi görünmediğini söyledi.







TASS ajansının haberine göre, Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesinin kasıtlı bir eylem olduğunu söyleyen Zaharova, “O insanlar ne yaptıklarını biliyorlardı. Artık çok iyi bildiğimiz gibi, bu bilinçli bir tercihti. Türk yetkililerinin uluslararası ilişkilerde kurmaya karar verdiği kağıttan kale çökmeye başlamıştır" dedi.







Zaharova, buna karşılık iki ülke halkları arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam edeceğini söyledi.



