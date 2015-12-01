

RUSYA HAVA KUVVETLERİ KOMUTANINDAN TEHDİT







Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Viktor Bondarev, Su-24 uçağının düşürülmesini ‘ihanet' olarak niteleyerek, Türkiye'ye yönelik tehditlerde bulundu. Rus pilotun cenaze töreninde yer alan Hava Kuvvetleri Komutanı, "Bu ihaneti gerçekleştirenlerse hak ettikleri cezayı bulacaklar' dedi.







Bondarev "Arkamızdan yapılan hain bir saldırı yüzünden harika bir insan, muhteşem bir pilot yaşamını yitirdi” diye konuştu.







İRAN RUS PİLOTU İRANLI KASIM'İ KURTARMIŞ







Vurulan Rus uçağının pilotunu Kudüs Kuvvetleri Komutanı General Kasım Süleymani'nin kurtardığı İran kaynaklarından doğrulandı. Olayın tanığı İran medyasına şu bilgileri verdi;







"Rus pilotun derhal kurtarılması için operasyon planlayan General Süleymani, Rus mevkidaşlarıyla bağlantı kurarak özel birliğin oluşturulduğunu ve kurtarma operasyonuna hazır olduğunu bildirdi. Birlik titiz bir eğitimden geçen ve bölgeyi mükemmel şekilde bilen Lübnan merkezli Hizbullah hareketinin üyeleri ile Suriyeli askerlerden oluştu. Süleymani ise operasyonu bizzat kendisi yönetti. Rus savaş uçakları da havadan destek verdi."







ABD OBAMA TÜRKLERLE BİZ RUSLARLA KONUŞTUK







ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elizabeth Trudeau, uçak krizinde Türkiye'nin hava sahasının ihlal edildiğinin belgelendiğini açıkladı. ABD Sözcüsü "Diyaloga destek olmalıyız ve gerginliğin yatışmasını sağlamalıyız. Başkan Barack Obama Türklerle konuştu, biz Ruslarla konuştuk: Olması gereken şey gerginliğin yatışmasıdır" diye konuştu.







Trudeau, Türkiye'nin Rus uçağına yönelik eylemini 'orantısız ve acımasız' bulup bulmadıkları sorusuna, "Bunu böyle nitelendirmezdim" yanıtını verdi.







JAPONYA ABE TÜRKİYE VE RUSYA'NIN ARASINI BULACAK







Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Paris'te düzenlenen Dünya İklim Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.







Japon Kyodo haber ajansına göre, Abe görüşme sırasında Erdoğan'a, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normale döndürülmesi için çaba sarf etmeye hazır olduğunu söyledi.







MEDVEDEV TÜRKİYE'YE EKONOMİK YAPTIRIMLAR







Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Türkiye'ye yönelik özel ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını ifade etti.







Medvedev, "Yaptırımlar, Türkiye için maksimum seviyede hissedilir olacak. Bununla birlikte Rusya'nın ekonomik çıkarlarına minimum seviyede etki edecek. Bu adımı, halkımızın güvenliğinin temin edilmesi ve Türkiye'nin saldırgan tutumuna yanıt vermek için atıyoruz. Hükümet kararnamesi en kısa sürede imzalanacak" ifadelerini kullandı.







YASAK RUSYA ÜLKÜ OCAKLARINI YASAKLIYOR







Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Hukuku Komitesi Başkanı Andrey Klişas, Türkiye'de faaliyet yürüten MHP'nin gençlik kolları olarak bilinen Ülkü Ocakları'nın, Rusya'da yasaklanmasını talep etti.







Rusya Başsavcısı Yuriy Çayka'ya bir mektup yazan Andrey Klişas, Ülkü Ocakları'yla ilgili olarak ‘Bozkurtlar örgütü' ifadesini kullandı. Klişas'ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:







"Bozkurtlar örgütünün terör örgütü ilan edilmesini ve Rusya'daki faaliyetlerinin yasaklanmasını talep ediyorum."







FLAŞ! PUTİN SEN O MAKAMDA DURUR MUSUN?







RUSYA lideri Putin'in ithamlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı sertlikle yanıt verdi. Erdoğan IŞİD petrolü iddiası için şunları söyledi;







"İftiralarla bunlar yürümez. Burada çok çok iddialı bir şey de ortaya koyarım. Petrol kaçakçılığını yapanları enseleriz. Ben bu makamda durmam Putin'e de bunu soruyorum: Sen o makamda durur musun? Biz terör örgütleriyle alışveriş yapacak kadar haysiyetsiz değiliz. Türkiye, bir kabile devleti değildir. Şu anda 80 milyon nüfusu olan G20'nin üyesi bir ülkeyiz. Aynı masayı beraber paylaştığımız bir ülke, bize karşı bu tür bir şeyi yapması hazmedilir bir şey de değildir."







PUTİN ELİMİZDE YENİ KANITLAR VAR







Paris zirvesinde Erdoğan ile aynı karede yer alacak diye aile fotoğrafına da girmeyen Putin, "Türkiye Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmedik, görüşmedik" dedi.







Türkiye'nin IŞİD petrolü taşıyan konvoy sebebiyle Rus uçağını vurduğunu öne süren Putin 'Türkmenler bahane' diyerek "Uçağımızı vurma kararının, bu petrolün tankerlere doldurmak üzere limanlara sevkiyat yollarının güvenliğini sağlama isteğine dayandığını düşünmek için nedenimiz var" iddiasında bulundu.







Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler için üzgün olduğunu belirten eden Putin, "Sanırım hepimiz çok üzüldük. Ben şahsen çok üzgünüm, çünkü şahsen ben bu ilişkilerin kurulması için uzun bir süre içinde çok şey yaptım. Ancak uzun zaman önce çıkan ve Türk ortaklarımızla diyalog içinde çözmeye çalıştığımız sorunlar var" şeklinde konuştu.