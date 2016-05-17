

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Türk vatandaşlarını işe almasına izin verilen şirketler listesine yenilerini ekledi.



İmzalanan kararnameye göre, "Credit Europe Bank", "İş Bank", "Garanti Bank - Moscow", "Prokommertsbank", "Ziraat Bankası" ve "Yapı Kredi Moskova" Türk vatandaşlarını işe alabilecek şirketler listesine eklendi.



Ayrıca hükümetin kararıyla kısıtlamaların kapsamadığı şirketlerin çoğu sadece belirli sayıda Türk vatandaşını yani 31 Aralık 2015 tarihindeki sayıdan çok olmamak şartıyla işe alabilir.



Bunun dışında Bakanlar Kurulu Türk işçi sayısına getirilen kısıtlamaların yansımadığı listeye 14 tüzel kişiyi daha ekledi.