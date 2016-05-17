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rusya, türk vatandaşlarına yeni iş kapıları açtı

RUSYA, TÜRK VATANDAŞLARINA YENİ İŞ KAPILARI AÇTI

Rusya Başbakanı Medvedev, Türk vatandaşlarını işe alacak şirketler listesini genişletti.

Tarih : 17 Mayıs 2016, 09:42
Puan Ver : Rusya, Türk Vatandaşlarına Yeni İş Kapıları Açtı(8/10)10


Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Türk vatandaşlarını işe almasına izin verilen şirketler listesine yenilerini ekledi. 



İmzalanan kararnameye göre, "Credit Europe Bank", "İş Bank", "Garanti Bank - Moscow", "Prokommertsbank", "Ziraat Bankası" ve "Yapı Kredi Moskova" Türk vatandaşlarını işe alabilecek şirketler listesine eklendi. 



Ayrıca hükümetin kararıyla kısıtlamaların kapsamadığı şirketlerin çoğu sadece belirli sayıda Türk vatandaşını yani 31 Aralık 2015 tarihindeki sayıdan çok olmamak şartıyla işe alabilir. 



Bunun dışında Bakanlar Kurulu Türk işçi sayısına getirilen kısıtlamaların yansımadığı listeye 14 tüzel kişiyi daha ekledi.








Etiketler: Rusya  Türk  Vatandaşlarına  Yeni  İş  Kapıları  Açtı    haber

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