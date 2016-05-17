RUSYA, TÜRK VATANDAŞLARINA YENİ İŞ KAPILARI AÇTI
Rusya Başbakanı Medvedev, Türk vatandaşlarını işe alacak şirketler listesini genişletti.
Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Türk vatandaşlarını işe almasına izin verilen şirketler listesine yenilerini ekledi.
İmzalanan kararnameye göre, "Credit Europe Bank", "İş Bank", "Garanti Bank - Moscow", "Prokommertsbank", "Ziraat Bankası" ve "Yapı Kredi Moskova" Türk vatandaşlarını işe alabilecek şirketler listesine eklendi.
Ayrıca hükümetin kararıyla kısıtlamaların kapsamadığı şirketlerin çoğu sadece belirli sayıda Türk vatandaşını yani 31 Aralık 2015 tarihindeki sayıdan çok olmamak şartıyla işe alabilir.
Bunun dışında Bakanlar Kurulu Türk işçi sayısına getirilen kısıtlamaların yansımadığı listeye 14 tüzel kişiyi daha ekledi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar