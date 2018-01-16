RUSYA, TÜRK AKIMI'NA 3,2 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAK
Rusya, Türk Akımı boru hattı projesine bu yıl 3,2 milyar dolar yatırım yapacak.
Rus doğalgaz ihracat tekeli Gazprom Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi için bu yıl 182,4 milyar ruble (3.2 milyar dolar) yatırım yapmayı planlıyor.
KUZEY AKIMI'NA 114,5 MİLYAR RUBLE YATIRIM YAPACAK
Şirketin açıklamasına göre, Türk Akımı'nın yanı sıra Almanya'ya doğalgaz sağlayacak Kuzey Akımı 2 (Nord Stream 2) boru hattı için de bu yıl 114.5 milyar ruble yatırım yapılacak.
Petrol ve doğalgaz gelirlerine bağımlı olan Rusya, Avrupa pazarlarındaki payını artırmak için iki boru hattını hayatı önemde görüyor. (REUTERS)
Kaynak: haberinburada
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