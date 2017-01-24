RUSYA: TRUMP O KARARI VERİRSE HER ŞEY YIKILIR!
Rusya'nın Afganistan özel temsilcisi Kabulov, ABD Başkanı Trump'ın askerlerini ülkeden çekmeye karar vermesi durumunda her şeyin yıkılacağını söyledi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Afganistan'daki askerlerini çekme kararı alması halinde, bu ülkedeki durumun daha da kötüleşeceğini bildirdi.
Interfax ajansının haberine göre bakanlık, bu konuda ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ve yönetimi ile herhangi bir görüşme yapılmadığını da belirtti.
Ajans haberine göre Rusya devlet başkanlığının Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov şöyle konuştu: "Bildiğim kadarıyla, Trump'ın şu anda bir çekilme niyeti yok ve bu mantıklı çünkü şimdiki ortamda eğer oradaki askerlerini çekmeye karar verirse, her şey yıkılır."
kaynak:milliyet
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