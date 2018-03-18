Rusya'da milyonlarca seçmen, ülkenin devlet başkanını belirlemek için bugün sandık başına gitti. Sandık çıkış anketlerine göre Putin, 73.9 ile seçimi açık farkla kazandı.

GEÇMİŞ SEÇİMLERE GÖRE DAHA HIZLI SAYIM YAPILACAK

Pamfilova, modern oy sayım tekniklerinin kullanıldığını söylediği bu seçimlerde oy sayma işlemlerinin, geçmiş seçimlere göre iki kat daha hızlı tamamlanacağını da ekledi.

İŞTE ANKET SONUÇLARI

VTSİOM kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı sandık çıkış anketlerine göre adayların oy oranları şöyle görünüyor:

1. Putin - %73,9

2. Grudinin - %11.2

3. Jirinovski - %6.7

4. Sobçak - %2.5

5. Yavlinskiy - %1.6

Kaynak: haberinburada