

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki DEAŞ hedeflerinin Akdeniz'den fırlatılan seyir füzeleriyle vurulduğunu duyurdu.







Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akdeniz'de bulunan Amiral Essen ve Amiral Grigoroviç gemileri ile Krasnodar denizaltısından Suriye'deki DEAŞ hedeflerine 6 seyir füzesi fırlatıldığı belirtildi.







Suriye'nin Humus şehri yakınlarında DEAŞ'a ait komuta merkezi ve silah deposunun imha edildiği kaydedilen açıklamada, ayrıca o bölgeye hava operasyonu da düzenlendiği ifade edildi.







Açıklamada, Türkiye ve İsrail'e konuyla ilgili bilgi verildiği kaydedildi.







kaynak:dünya