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rusya, suriye'yi akdeniz'den vurdu

RUSYA, SURİYE'Yİ AKDENİZ'DEN VURDU

Rusya, Akdeniz'de bulunan iki gemisi ve denizaltısından Suriye'deki DEAŞ hedeflerine 6 seyir füzesi fırlattı.

Tarih : 23 Haziran 2017, 11:15
Puan Ver : Rusya, Suriye'yi Akdeniz'den Vurdu(8/10)10


Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki DEAŞ hedeflerinin Akdeniz'den fırlatılan seyir füzeleriyle vurulduğunu duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akdeniz'de bulunan Amiral Essen ve Amiral Grigoroviç gemileri ile Krasnodar denizaltısından Suriye'deki DEAŞ hedeflerine 6 seyir füzesi fırlatıldığı belirtildi.



Suriye'nin Humus şehri yakınlarında DEAŞ'a ait komuta merkezi ve silah deposunun imha edildiği kaydedilen açıklamada, ayrıca o bölgeye hava operasyonu da düzenlendiği ifade edildi.



Açıklamada, Türkiye ve İsrail'e konuyla ilgili bilgi verildiği kaydedildi.



 



kaynak:dünya








Etiketler: Rusya  Suriye  Yi  Akdeniz  Den  Vurdu    haber

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