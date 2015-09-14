RUSYA SURİYE'DE UÇAK PİSTİ İNŞA EDİYOR
İngiltere'de yayınlanan Times gazetesi Rusya'nın Suriye'de yeni bir iniş pisti inşa ettiğini duyurdu.
Suriye'deki muhalif gruplara yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırılan habere göre pist Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a bağlı birliklerin kalelerinden Lazkiye'de inşa ediliyor.
Pistin büyük kargo uçaklarının inişi için yapıldığı ve diğer iki havaalanındaki pistlerin de genişletildiği haberde aktarılan detaylar arasında.
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