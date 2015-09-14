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Rusya Suriye'de uçak pisti inşa ediyor

RUSYA SURİYE'DE UÇAK PİSTİ İNŞA EDİYOR

İngiltere'de yayınlanan Times gazetesi Rusya'nın Suriye'de yeni bir iniş pisti inşa ettiğini duyurdu.

Tarih : 14 Eylül 2015, 12:54
Puan Ver : Rusya Suriye'de Uçak Pisti İnşa Ediyor(9/10)8


Suriye'deki muhalif gruplara yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırılan habere göre pist Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a bağlı birliklerin kalelerinden Lazkiye'de inşa ediliyor.



Pistin büyük kargo uçaklarının inişi için yapıldığı ve diğer iki havaalanındaki pistlerin de genişletildiği haberde aktarılan detaylar arasında.








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