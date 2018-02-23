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Rusya, Suriye'de İnsani Ateşkes İstenilen BMGK Tasarısına İtiraz Etti

RUSYA, SURİYE'DE İNSANİ ATEŞKES İSTENİLEN BMGK TASARISINA İTİRAZ ETTİ

Rusya, Suriye'de bir ay insani ateşkes talep eden BMGK tasarısına karşı çıktı.

Tarih : 23 Şubat 2018, 13:20
Puan Ver : Rusya, Suriye'de İnsani Ateşkes İstenilen Bmgk Tasarısına İtiraz Etti(7/10)3

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'de bir ay insani ateşkes talep edilen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını, değişikler yapılmadan desteklemeyeceklerini söyledi.

"GERÇEKÇİ DEĞİL"

BM Güvenlik Konseyi, rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'daki katliamı görüşmek üzere toplandı.

Konsey'de konuşan Nebenzia, İsveç ve Kuveyt tarafından sunulan ve Suriye'de bir ay insani ateşkes talep edilen tasarı için "gerçekçi değil" değerlendirmesinde bulundu. arak, tasarı üzerinde uzlaşma olmadığını ifade etti.

Nebenzia, "üzerinde uzlaşma bulunmayan" tasarıyı bu haliyle desteklemeyeceklerini ve bazı değişiklikler önereceklerini belirtti.

TASARIDA 1 AYLIK ATEŞKES TALEP EDİLİYOR

Tasarıda, Suriye'de 30 günlük insani ateşkes talep ediliyor ve bunun BMGK'de kabul edilmesi durumunda 72 saat içinde yürürlüğe girmesi, sonraki 48 saatte de insani yardımlar ve tıbbi tahliyelerin başlaması isteniyor.

"GUTA'DA HALA BİNLERCE TERÖRİST VAR"

Nebenzia, Doğu Guta'da yaşanan katliama ilişkin ise orada "teröristlere karşı mücadele verildiğini" ve Guta'da hala "binlerce terörist olduğunu" iddia etti.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kelley Currie ise Rusya'yı "Doğu Guta'da akan kanı durdurmaya yönelik her türlü anlamlı çabayı engellemekle" suçladı.

"SON 24 SAATTE 50 SİVİL ÖLDÜ, 200 KİŞİ YARALANDI"

İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog da BMGK'da bugün insanlığın sınandığını ve Suriye'deki krize son vermek için çok büyük bir sorumluluk taşıdıklarını söyledi.

Diğer yandan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Doğu Guta'da devam eden çatışmalar ve hava saldırıları nedeniyle son 24 saatte 50 sivilin hayatını kaybettiğini, 200 kişinin yaralandığını ve saldırılarda 7 hastanenin hedef alındığını kaydetti.

Lowcock, terörle mücadelenin sivillere yönelik saldırları ve şehirleri yok etmeyi hiçbir şekilde meşrulaştıramayacağını vurguladı.

TOPLANTI ÖNCESİ BMGK ÖNÜNDE EYLEM YAPILDI

Öte yandan BMGK'deki toplantı öncesi BM Genel Merkezi önünde Doğu Guta'da yaşanan insani duruma dikkati çekmek için eylem düzenlendi. Toplantı öncesi üzerinde akıllı bilboard bulunan üç kamyonet, BM Genel Merkezi önüne geldi. BM binası önüne gelen kamyonetlerin üzerinde "Suriye'de 500 bin kişi hayatını kaybetti nasıl oluyor da Güvenlik Konseyi hala harekete geçmiyor?" şeklinde ifadeler yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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