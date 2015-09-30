RUSYA SURİYE'DE İLK HAVA OPERASYONUNU GERÇEKLEŞTİRDİ
Söz konusu yetkili operasyondan önce Moskova'nın Washington'a haber verdiğini, ancak hangi bölgelerin vurulacağı konusunda bilgilendirme yapmadığını aktardı.
Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad ise Rusya'nın hava operasyonlarında yalnızca IŞİD'i değil, tüm terörist grupları hedef almasını umduklarını söyledi.
Sputnik'e konuşan Haddad, 'Rusya Hava Kuvvetleri Suriye'deki tüm terörist gruplara saldıracak. Bunlara IŞİD ve El Nusra Cephesi de dahil' ifadelerini kullandı.
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