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Rusya Soruşturması Trump'ı Çileden Çıkardı! Clinton'a Kızdı, Çağrı Yaptı: Bir Şey Yapın

RUSYA SORUŞTURMASI TRUMP'I ÇİLEDEN ÇIKARDI! CLİNTON'A KIZDI, ÇAĞRI YAPTI: BİR ŞEY YAPIN

Rusya soruşturması kapsamında bu hafta ilk gözaltının gerçekleşebileceği haberleri konuşulurken; Trump, Hillary Clinton'a yüklendi, Cumhuriyetçilere seslendi: Bir şey yapın!

Tarih : 30 Ekim 2017, 15:40
Puan Ver : Rusya Soruşturması Trump'ı Çileden Çıkardı! Clinton'a Kızdı, Çağrı Yaptı: Bir Şey Yapın(6/10)2

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bu hafta ilk gözaltının gerçekleşebileceği haberleri konuşulurken Twitter'dan öfkesini dile getirdi.

CLINTON'A YÜKLENDİ

Trump, Twitter'dan yayımladığı mesajlarında, başkanlık yarışındaki rakibi Hillary Clinton ve Demokratik Parti'ye yüklendi.

CNN ve Reuters, 2016 yılında yapılan Amerikan başkanlık seçimlerine Rusya'nın etkisi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Pazartesi itibariyle bir gözaltının gerçekleşeceğini öne sürmüştü.

Trump, bütün bu iddiaların ortasında Rusya soruşturmasını 'cadı avı' olarak nitelendirdi, Clinton ve Demokrat Parti'nin suçluluk psikolojisiyle bu konuyu dile getirdiğini aktardı.

CUMHURİYETÇİLERE SESLENDİ: BİR ŞEY YAPIN!

Trump, arkasında birlik olan Cumhuriyetçilere ise "Bir şey yapın!" diyerek seslendi.

Trump, aynı zamanda Rusya soruşturması ile ilgili haberlerin 'tarihi vergi reformuna' hazırlandığı sırada çıkmasının bir tesadüf olmadığını iddia etti.

Medyada çıkan haberlerde Rusya soruşturması için özel savcı olarak görevlendirilen eski FBI Başkanı Robert Mueller'ın ilk suçlamaları hazırladığı öne sürülmüştü.TRUMP İDDİALARI REDDEDİYOR

ABD'de Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili Kongre ve FBI nezdinde açılmış farklı soruşturmalar yürütülüyor.

Aralarında Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) da bulunduğu istihbarat örgütleri, Ocak 2016'da hazırladıkları raporda, Rus hükümetinin en üst düzeyde seçim sonuçlarını ve seçmen kararını etkilemek için doğrudan müdahale ettiği belirtildi.

Mueller'ın soruşturması ise Rusya ve Trump'ın kampanya ekibi arasında direkt bir ilişki olup olmadığını araştırıyor.

Trump bu iddiaları reddediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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