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Rusya Soruşturması Sonrası Konuşan Trump: Ben Yanlış Yapmadım
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Rusya Soruşturması Sonrası Konuşan Trump: Ben Yanlış Yapmadım

RUSYA SORUŞTURMASI SONRASI KONUŞAN TRUMP: BEN YANLIŞ YAPMADIM

ABD'de 13 Rus vatandaşı ve 3 şirket hakkında seçimlere müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusu yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, "Ben yanlış yapmadım." dedi.

Tarih : 17 Şubat 2018, 12:20
Puan Ver : Rusya Soruşturması Sonrası Konuşan Trump: Ben Yanlış Yapmadım(5/10)1

ABD'de 13 Rusya vatandaşı ve 3 şirket hakkında ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusu yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, "Ben yanlış yapmadım" dedi.

"BEN YANLIŞ YAPMADIM"

ABD Başkanlık seçimine müdahale ettiği gerekçesiyle açılan soruşturma dosyasını yürüten Özel Savcı Robert Mueller, 13 Rusya vatandaşı ve 3 Rus şirketi hakkında ABD Başkanlık Seçimleri'ne müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu açıklandı. Başkan Trump, 13 Rus vatandaşı ve 3 şirket hakkında soruşturma başlatılmasının ardından sosyal medya üzerinden "Ben yanlış yapmadım" açıklamasını yaptı.

"HİÇBİR HİLE YAPMADI"

Trump, "Başkanlık görevini yapacağımı ilan etmeden önce Rusya, ABD karşıtı kampanyasını 2014'te başlattı. Seçim sonuçlarını etkilemedi. Trump kampanyası yanlış bir şey yapmadı - hiçbir hile yapmadı!" dedi.

DOĞRUDAN SUÇLAMALAR VAR

Özel Savcı Mueller, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ve Trump kampanyasıyla Rusya arasında uygunsuz bir koordinasyonun olup olmadığını araştırıyor. Suç duyurusunda yer verilen iddialarda, ABD başkanlık seçimlerine Rusların yasa dışı müdahale konusunda bugüne kadar ki en doğrudan suçlamaları oluşturduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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