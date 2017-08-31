Rusya Tarım Bakanı Aleksey Tkaçev, Türkiye'den sonbahar-kış döneminde küçük miktarda domates alma ihtimali olduğunu söyledi.

"SEZON ARASINDA DOMATES ALABİLİRİZ"

Tkaçev, "Sanıyorum Türk tarafına şu seçenekleri sunacağız; onlardan sezonlar arasında domates alabiliriz. Söz gelimi, Rusya'daki hava şartları nedeniyle yerli sebze üreticilerinin pazara ürün gönderemediği kış ve erken bahar dönemlerinde Türkiye'den domates alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Tkaçev şöyle devam etti: "Türk partnerlerimize küçük miktarlarda yapacakları ihracatla Rus pazarına dönmeleri imkanını verebiliriz diye düşünüyorum."

"HENÜZ İHTİMALLER KAPANMADI"

RBC kanalına konuşan Tkaçev, Türkiye'den domates tedariği ihtimalinin kapanmadığını ve iki tarafın uzlaşmasına dikkat çekerek özellikle sonbahar sonunda sezonda arz eksikliği döneminde Türkiye'den yeniden domates ithalatının yapılabileceğini belirtti.

Domates konusunun her iki ülke için de hassas olduğunu belirten Rus bakan, Türkiye'nin Rusya'ya yaptığı tarım ürünleri ihracatında domatesin başı çektiğine vurgu yaptı.

"14 EYLÜL'DE ÜST DÜZEY YETKİLİLER KONUYU ELE ALACAK"

14 Eylül 2017 tarihinde her iki ülkeden üst düzey yetkililerin katılacağı zirvede konunun etraflıca ele alınacağı da Tkaçev tarafından belirtilen hususlar arasında.

Rus bakan, bir dönem yaşanan krize rağmen Türkiye ve Rusya arasındaki tarım ürünleri bazında ticaret hacminin son 7 ayda % 14 büyüyerek 1.2 milyar dolara ulaştığının da altını çizdi.

Kaynak: haberinburada