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Rusya Şokta! Avm'deki Yangın Faciasında Ölü Sayısı 48'e Yükseldi
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RUSYA ŞOKTA! AVM'DEKİ YANGIN FACİASINDA ÖLÜ SAYISI 48'E YÜKSELDİ


Rusya şokta! AVM'deki yangın faciasında ölü sayısı 48'e yükseldi
Tarih : 26 Mart 2018, 08:40
Puan Ver : Rusya Şokta! Avm'deki Yangın Faciasında Ölü Sayısı 48'e Yükseldi(6/10)2

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangında ölü sayısının 48'e ulaştığı kaydedildi.

Daha önce servis edilen haberlerde 70'e yakın kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Bu kişilerden yaklaşık 40'ının çocuk olduğu ifade edilmişti.

SİNEMA VE ÇOCUK OYUN ALANLARININ OLDUĞU KISIMDA YANGIN ÇIKTI

AA'nın haberine göre, Kemerovo şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinin en üst katında sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda yangın çıkmış, çok sayıda kişinin içerden mahsur kaldığı belirtilmişti.

Yangının çıkmasından kısa bir süre sonra sosyal medyada birçok görgü tanığının olay yerinden çektiği video yer aldı.

201 KİŞİLİK ARAMA KURTARMA EKİBİ 20 KİŞİYİ KURTARDI

AVM içerisinde bulunan iki sinema salonunun yangın nedeniyle çöktüğü, itfaiye ekiplerinin alışveriş merkezindeki bazı bölümlere ulaşamadığı belirtildi.

Olay yerine gelen 210 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi 20 kişiyi kurtarmayı başardı.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'da çıkan yangına ilişkin; Rusya'nın Kemerovo kentinde çıkan yangında çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Rus halkına ve devletine başsağlığı, yangında yakınlarını kaybedenlere sabır dilerim." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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