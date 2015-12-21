RUSYA SİVİLLERİ VURMAYA DEVAM EDİYOR: 43 ÖLÜ!
DAEŞ bahanesiyle Suriye'de sivilleri katleden Rusya, dün İdlib'de mahkeme binası, pazar yeri ve sağlık ocağı dahil 7 noktayı hedef aldı.
Rus ordusuna ait savaş uçaklarının İdlib ilinde mahkeme binasını vurduğu saldırıda 43 sivil öldü, 150 kişi yaralandı.
Sivil savunma yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rus ordusuna ait savaş uçakları, ülkenin kuzeybatısında yer alan muhaliflerin denetimindeki İdlib'de mahkeme binasına 8 füze attı.
ONLARCA KİŞİ ENKAZDAN ÇIKARILDI
Sivil savunma ekiplerinin onlarca kişiyi enkaz altından çıkardığı ifade edilirken, Rus uçaklarının saldırdığı bölgede ciddi hasarın meydana geldiği dile getirildi.
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