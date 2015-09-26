Rusya Dışişleri Bakanlığı IŞİD karşıtı koalisyona ancak diğer tüm ilgili oyuncuların da katılması halinde dahil olabileceklerini bildirdi. Rusya'nın olmazsa olmazı kurulan uluslararası koalisyonda işbirliğinin sağlanması.



Dışişleri Bakanlığı IŞİD ile mücadele amacıyla kurulan uluslararası koalisyon ile işbirliği yapması için gerekli kesin şartlarını dile getirdi.







Dışişleri Bakanlığı Yeni Tehdit Departman Başkanı İlya Rogaçev İnterfax haber ajansına yaptığı açıklamalarda, "Teorik olarak uluslararası koalisyona ilgili tüm oyuncuların dahil olması halinde Rusya da bu koalisyonla işbirliği yapabilir. Aynı zamanda koalisyonun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi önderliği altında uluslararası kurallara tamamıyla uyması şartıyla bu işbirliği gerçekleşebilir" dedi.