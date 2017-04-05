Rusya'da, St. Petersburg metrosunda bir önceki gün saldırı düzenlenen hat üzerinde yer alan Pionerskaya istasyonu, bomba ihbarı içeren bir telefon alınması nedeniyle kapatıldı.



Sputnik Türkiye'nin haberine göre Rusya'da, St. Petersburg metrosunda bir önceki gün saldırı düzenlenen hat üzerinde yer alan Pionerskaya istasyonu, bomba ihbarı içeren bir telefon alınması nedeniyle kapatıldı.







Pionerskaya istasyonunun, 13.20'de alınan bir bomba ihbarı üzerine giriş ve çıkışlara kapatıldığı belirtildi.







kaynak:milliyet