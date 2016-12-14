Rus petrol şirketi Transneft'in Başkanı Tokarev, OPEC ile varılan anlaşmanın petrol üretiminin azaltılmasına yönelik olduğunu dolayısıyla petrol ihracatının azaltılmasına yönelik bir girişim olmayacağını açıkladı.



Rus petrol şirketi Transneft'in Başkanı Nikolay Tokarev, Rusya'nın petrol ihracatını azaltmayı planlamadığını söyledi.



Moskova'da, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile görüşen Tokarev, toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



OPEC ile varılan anlaşmanın, petrol üretiminin azaltılmasına yönelik olduğunu vurgulayan Tokarev, "Dolayısıyla, Rusya'nın petrol ihracatının azaltılmasına yönelik bir girişim olmayacak." dedi.



Tokarev, Rusya'nın petrol üretimini gelecek yıl marta kadar günlük 200 varil kadar düşürmeyi planlandığını belirterek, "Nisan ayına kadar da toplam üretimi 300 bin varil azaltacağız." ifadesini kullandı.



Lukoil Başkan Yardımcısı Ravil Maganov da Rus petrol şirketlerinin, Rusya'nın toplam petrol üretimindeki payları doğrultusunda üretimlerini azaltacaklarını belirtti.







kaynak:dünya