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RUSYA O ÜLKENİNDE HAVA SAHASINI İHLAL ETTİ !


RUSYA O ÜLKENİNDE HAVA SAHASINI İHLAL ETTİ !
Tarih : 10 Aralık 2015, 15:55
Puan Ver : Rusya O Ülkeninde Hava Sahasını İhlal Etti !(9/10)8


Gürcistan Savunma Bakanlığı yetkilisinden, AA muhabirine yapılan  açıklamada, helikopterin Gürcistan'ın hava sahasına birkaç dakika girdiğini  doğruladı.

 

Yetkili, Rusya'ya ait askeri helikopterin Gürcistan'dan tek taraflı  bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'dan geçerek Gürcistan hükümetinin kontrol  ettiği topraklara geçtiğini kaydetti.








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