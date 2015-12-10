RUSYA O ÜLKENİNDE HAVA SAHASINI İHLAL ETTİ !
Gürcistan Savunma Bakanlığı yetkilisinden, AA muhabirine yapılan açıklamada, helikopterin Gürcistan'ın hava sahasına birkaç dakika girdiğini doğruladı.
Yetkili, Rusya'ya ait askeri helikopterin Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'dan geçerek Gürcistan hükümetinin kontrol ettiği topraklara geçtiğini kaydetti.
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