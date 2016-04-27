O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

RUSYA O PİLOT İÇİN SORUŞTURMA AÇABİLİR


RUSYA O PİLOT İÇİN SORUŞTURMA AÇABİLİR
Tarih : 27 Nisan 2016, 16:35
Puan Ver : Rusya O Pilot İçin Soruşturma Açabilir(5/10)2


Rusya Soruşturma Komitesi, S-24 pilotunun ölümüne ilişkin soruşturma açılmasını değerlendiriyor



Rusya Soruşturma Komitesi, Rus pilot Oleg Peşkov'un Suriye'de ölümüne ilişkin soruşturma açılması konusunu değerlendiriyor.



Kommersant gazetesinde yer alan haberde, Rusya Ceza Kanunu'nun sınır dışında Rus vatandaşlarına karşı suç işleyen yabancı vatandaşlara soruşturma açılmasını ön gören 12 maddesine dayanılarak soruşturma açılabileceği belirtildi.








Etiketler: Rusya  O  Pilot  İçin  Soruşturma  Açabilir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER