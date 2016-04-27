RUSYA O PİLOT İÇİN SORUŞTURMA AÇABİLİR
Rusya Soruşturma Komitesi, S-24 pilotunun ölümüne ilişkin soruşturma açılmasını değerlendiriyor
Rusya Soruşturma Komitesi, Rus pilot Oleg Peşkov'un Suriye'de ölümüne ilişkin soruşturma açılması konusunu değerlendiriyor.
Kommersant gazetesinde yer alan haberde, Rusya Ceza Kanunu'nun sınır dışında Rus vatandaşlarına karşı suç işleyen yabancı vatandaşlara soruşturma açılmasını ön gören 12 maddesine dayanılarak soruşturma açılabileceği belirtildi.
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