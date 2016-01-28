

Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Mısır parlamento başkanıyla bir araya gelen Rusya parlamentosu alt kanadı Duma Başkanı Sergey Narışkin, Rus turistler için yürürlükte olan turizm yasağının kısa bir süre içinde kaldırılabileceği bilgisini verdi. Narışkin, “Rus turistlerin Mısır tatil beldelerinde yeniden tatil yapabilmeleri için görüşmeler yaptık ve eminim ki kısa bir süre içinde bu problemi çözmüş olacağız” diye konuştu.