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rusya, mısır'a turizm yasağını kaldırabilir

RUSYA, MISIR'A TURİZM YASAĞINI KALDIRABİLİR

Mısır'dan havalanan Rus yolcu uçağının IŞİD tarafından havada patlatılmasının ardından Rus turistler için uygulanmaya başlanan turizm yasağı kaldırılıyor

Tarih : 28 Ocak 2016, 10:38
Puan Ver : Rusya, Mısır'a Turizm Yasağını Kaldırabilir(4/10)3


Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Mısır parlamento başkanıyla bir araya gelen Rusya parlamentosu alt kanadı Duma Başkanı Sergey Narışkin, Rus turistler için yürürlükte olan turizm yasağının kısa bir süre içinde kaldırılabileceği bilgisini verdi. Narışkin, “Rus turistlerin Mısır tatil beldelerinde yeniden tatil yapabilmeleri için görüşmeler yaptık ve eminim ki kısa bir süre içinde bu problemi çözmüş olacağız” diye konuştu.








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