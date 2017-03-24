RUSYA MERKEZ BANKASI'NDAN SÜRPRİZ FAİZ İNDİRİMİ
Rusya Merkez Bankası gösterge faizi yüzde 10.00'dan yüzde 9.75'e düşürdü. Banka böylelikle Eylül ayından bu yana ilk kez borçlanma maliyetlerini düşürdü.
Bu karar piyasalarda sürpriz olarak değerlendirildi. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre, faizin değiştirilemeyrek yüzde 10.00 seviyesinde bırakılması bekleniyordu.
Bloomberg'in anketine katılan 41 ekonomistim 11'i çeyrek ya da yarım puan indirim beklerken, kalan katılımcılar değişiklik beklemiyordu.
kaynak:bloomberght
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