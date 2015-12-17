

Putin, bin 390 gazetecinin akredite olduğu yıllık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rus uçağının düşürülmesini "düşmanca bir eylem" olarak niteledi.







Putin, "Ellerine ne geçti? Belki de Suriye'den kaçacağımızı düşündüler. Ama Rusya böyle bir ülke değil" diye konuştu. Putin, “Türk liderler ABD ve AB'ye güvenilir bir müttefik olduklarını göstermek istemiş olabilirler” iddiasında bulundu.







Türkiye ile ilişkilerin düzeleceğine ilişkin umudu olmadığını belirten Rus lider ayrıca, mevcut Türk yönetimiyle anlaşmaya varmanın zor olacağını savundu.







TÜRKİYE'YE ÜSTÜ KAPALI TEHDİT







Rus resmi haber ajansı Sputnik de Putin'in şu sözlerine yer verdi:







"Türkiye, Suriye'nin hava sahasını sürekli ihlal etti. Şimdi isterse bunu yeniden yapsın. Suriye'de artık hava savunma sistemi var. Rusya, uçağı düşürüldükten sonra bölgeden geri çekilecek bir ülke değil."