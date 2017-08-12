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RUSYA, KUZEY KORE'YE KARŞI YÜKSEK ASKERİ HAZIRLIK REJİMİNE GEÇTİ


Rusya, Kuzey Kore'ye Karşı Yüksek Askeri Hazırlık Rejimine Geçti
Tarih : 12 Ağustos 2017, 11:20
Puan Ver : Rusya, Kuzey Kore'ye Karşı Yüksek Askeri Hazırlık Rejimine Geçti(8/10)5


Eski Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı, Senatör Viktor Ozerov Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, füze savunma sistemlerinin bugünkü görevinin Kuzey Kore'nin düşmanlarına saldırı düzenlemesi ve koordinatları şaşırması halinde Rusya topraklarının güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.



S-300 VE S-400'LER İLK TEPKİYİ GÖSTERECEK



Bölgede Rus hava sahasının güvenliğini Hava Kuvvetleri Krasnoznamennaya ordusu ve füze savunma sistemi sağlıyor. Bu güçlü savunma kompleksi ülkeyi Uzak Doğu'da tüm tehditlerden koruma potansiyeline sahip. Kuzey Kore ile yakın mesafede bulunan Vladivostok'da 4 adet S-300PS ve 2 adet S-400 bulunuyor. İşte bu kompleksler Kuzey Kore'nin füzesinin yanlış yere gitmesi halinde ilk tepki gösterenler olacak.



Ordu atağa doğudan karşılık vermeyi ve Pasifik Filosu'nu havadan tehditlerden korumayı ön görüyor.



"KUZEY KORE BİZİ FÜZE DENEMELERİ HAKKINDA UYARMIYOR"



Askeri uzman Mihail Hodarenok yaptığı açıklamada, "Uzak Doğu'da kıtalararası roketleri yakalamaya yönelik stratejik balistik füze savunma kompleksinin potansiyeli yok. Fakat S-300 ve S-400'ler orta menzilli füzeleri yakalayabilir. Bu askeri hedefi yerine getirmek için teknik imkanlara sahibiz. Kuzey Kore bizi füze denemeleri hakkında uyarmıyor" dedi.



"KUZEY KORE VE ABD'NİN KARŞILIKLI TEHDİTLERİ SİNİR HARBİNE DÖNÜŞTÜ"



Ayrıca, Hodarenok füze savunma sistemlerinin yüksek askeri hazırlık rejimine geçirilmesini söylemek için erken olduğunu belirterek, "Bu tür önlemler reel tehdit olması halinde alınıyorlar. Kuzey Kore ve ABD'nin karşılıklı tehditleri sinir harbine dönüştü" dedi.



PENTAGON, UZUN SÜRE ÖNCE KUZEY KORE'NİN SALDIRI MODELİNİ HESAPLADI



Uzman şu şekilde devam etti:



"Genelde yapılacak saldırı hakkında önceden bilgi verilmez. Önce vurulur, daha sonra bu açıklanır. Fakat, Pentagon uzun süre önce Kuzey Kore'nin saldırı modelini hesapladı. Savaşın başlamama nedeni ise şu, Amerika'nın Güney Kore gibi önemli bir müttefiğini riske atmak istemiyor."



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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