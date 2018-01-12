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Rusya, Kripto Paraları Denetlemek İçin Harekete Geçti

RUSYA, KRİPTO PARALARI DENETLEMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Rusya, kripto para gibi sanal finans aktiflerinin denetimine ilişkin yasa tasarısını Şubat ayında devlet dumasına sunmayı planlıyor.

Tarih : 12 Ocak 2018, 19:10
Puan Ver : Rusya, Kripto Paraları Denetlemek İçin Harekete Geçti(5/10)1

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseev, Şubat ayında Devlet Dumasına Rusya'da kripto para gibi sanal finans aktiflerinin denetimine ilişkin yasa tasarısını sunmayı planladıklarını belirtti.

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Rus haber ajansı Primede yer alan habere göre Moiseev, ilgili soru üzerine şubat ayında bunu yapmayı planlıyoruz dedi.

Moiseev, şu an aralık ayında sunulan yasa tasarısına yapılan yorumlar üzerinde çalışmalara devam edildiğini kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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