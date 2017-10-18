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Rusya, Kripto Para Birimi Geliştirmek İçin Harekete Geçti
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Rusya, Kripto Para Birimi Geliştirmek İçin Harekete Geçti

RUSYA, KRİPTO PARA BİRİMİ GELİŞTİRMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke için kripto para, diğer bir deyişle kripto Ruble geliştirilmesi talimatı verdi.

Tarih : 18 Ekim 2017, 14:10
Puan Ver : Rusya, Kripto Para Birimi Geliştirmek İçin Harekete Geçti(5/10)1

Rusya İletişim Bakanı Nikolay Nikiforov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kapalı bir toplantıda ülke için kripto para, diğer bir deyişle kripto Ruble geliştirilmesi talimatı verdiğini söyledi. Rusya böylece, resmi kripto para geliştiren ilk ülke olacak.

PUTİN TALİMAT VERDİ

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya İletişim Bakanı Nikolay Nikiforov, Moskova'da kapalı bir toplantıda kendilerine kripto para geliştirilmesi yönünde talimat verdiğini duyurdu.

Bu karar, Putin'in geçen hafta Merkez Bankası'na kripto paralar konusunda 'gereksiz engeller' oluşturulması yönünde talimat vermesinin ardından geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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