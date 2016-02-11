

Lavrov, Ankara ile IŞİD arasında yapılan gizli görüşmelerin, yeni kaçakçılık yollarının bulunmasıyla ilgili olduğunu iddia etti.



Sergey Lavrov, Moskovskiy Komsomolets gazetesine verdiği demeçte, Ankara ile IŞİD arasında yapılan gizli görüşmelerin, yeni kaçakçılık yollarının bulunmasıyla ilgili olduğunu iddia etti. Sergey Lavrov, Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarının başlamasından bu yana kaçakçılık yapma fırsatlarının daraldığını söyledi.



Lavrov, “IŞİD liderleriyle Türk liderlerin gizlice görüştüklerine dair işaretler var. Kullanılan kaçakçılık yolları ağır hasar gördü. Yeni seçenekleri ele alıyorlar” dedi.



Sergey Lavrov, Ankara'nın güvenli bölge oluşturma ısrarının, Suriye'deki Kürt bölgelerinin birleşmesinin önlenmesini amaçladığını da söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriyeli Kürtler'in tüm sınır boyuna hakim olması durumda, Türkiye'nin Suriye'ye militan gönderme ve kaçak ürünler alma ihtimalinin ortadan kalkacağını ileri sürdü.



Lavrov, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Türkiye'nin Suriye'ye kara operasyonu düzenlemesine izin vermeyeceğini de savundu. Rus bakan yine de bu ihtimali göz ardı tamamen etmediklerini söyledi.