RUSYA KIBRIS'TA ASKERİ TESİS KURUYOR
Rusya Büyükelçisi iki ülke Dışişleri Bakanlarının IŞİD'le mücadele kapsamında Güney Kıbrıs'ta askeri tesislerin kurulması konusunda görüştüklerini açıkladı.
Rus diplomat Nikolay Osadchiy, in-cyprus.com'un haberine göre; Güney Kıbrıs'ın sosyalist partisi Edek'in lideri Marinos Sizopoulos ile konsoloslukta görüştüklerini söyleyerek görüşmede Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'de son zamanlarda yaşanan olayların ele alındığını açıkladı.
Sizopoulos da Rusya'nın ülkelerinde askeri tesis açmasını gerekli bir hareket olarak gördüklerini söyledi.
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