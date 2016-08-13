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rusya karadeniz'de tatbikat başlattı

RUSYA KARADENİZ'DE TATBİKAT BAŞLATTI

Ukrayna ile Rusya arasında gerginlik giderek tırmanırken, Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz bölgesinde tatbikat başlatıldığını duyurdu.

Tarih : 13 Ağustos 2016, 10:03
Puan Ver : Rusya Karadeniz'de Tatbikat Başlattı(0/10)


Ukrayna ile Rusya arasında gerginlik giderek tırmanırken, Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz bölgesinde tatbikat başlatıldığını duyurdu. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Sivastopol'da yapılan anti-sabotaj tatbikatına Ukrayna'nın Kırım'ı istikrarsızlaştırma girişiminden sonra karar verildi" denildi.



Moskova, Kiev'e bağlı güçlerin Kırım'da yeni çatışma ortamı yaratmak için sabotaj hazırlığında olduğunu öne sürmüştü.



Bu sırada "Ukrayna topraklarındaki ve sınırındaki Rus askeri hareketliliği rastlantı değil" diyen Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna Daimi Temsilcisi Vladimir Yelçenko, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Birleşmiş Milletler (BM) misyonu ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Rus işgali altında bulunan Kırım'ı ziyaret etmek için Rusya'ya resmi başvuruda bulunduğunu bildirdi.








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