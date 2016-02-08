RUSYA, KARADENİZ BÖLGESİNDE ORDULARI ALARMA GEÇİRDİ
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rusya Güney Askeri Bölgesi'ndeki birliklerin alarm konumuna geçirildiğini duyurdu.
Karadeniz ve Hazar donanmalarının da katılacağı alarm tatbikatında, paraşütçü birlikleri “çıkarma” provası gerçekleştirecek.
Rusya'nın Rostov şehri merkezli Güney Ordu Birlikleri'ne verilen ani alarm emriyle ilgili İnterfaks ajansına açıklama yapan Savunma Bakanı Şoygu, “Başkomutanımız Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri doğrultusunda Pazartesi sabahı Rusya Güney Askeri Bölgesi'nde paraşütçü indirme birlikleriyle askeri ulaştırma birimleri yüksek alarm konumuna geçirilmiştir. İlan edilen alarm çerçevesinde çıkarma tatbikatları yapılacaktır. Tatbikata Rusya'nın Karadeniz ve Hazar donanmalarına ait gemiler de katılacaktır” dedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar