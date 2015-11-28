

Uçak krizinin ardından Türkiye'nin ‘saldırgan eylemine' yanıt verilmesi için Rus hükümetine Ankara'ya karşı alınabilecek ekonomik ve kültürel tedbirler hakkında öneri hazırlama talimatı veren Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, bugün Bakanlar Kurulu üyeleriyle bir araya gelecek. İlgili bakanlıklar, iki günlük hazırlık sürecinin sonrasında Türkiye'ye karşı atılabilecek ekonomik adımlara ilişkin önerilerini Medvedev'e sunacak.







Toplantıda, Türkiye ile turizm ilişkilerinin sonlandırılması, Türk gemi ve uçaklarının Rusya'ya girişinin sınırlandırılması ya da tümden yasaklanması, Türk inşaaat sektörünün Rusya'daki projelere katılımının engellenmesi, Türkiye'den gıda ürünü ithalatına kısıtlama getirilmesi gibi önerilerin gündeme gelmesi bekleniyor.