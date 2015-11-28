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RUSYA KABİNESİ TÜRKİYE İÇİN TOPLANIYOR


RUSYA KABİNESİ TÜRKİYE İÇİN TOPLANIYOR
Tarih : 28 Kasım 2015, 11:34
Puan Ver : Rusya Kabinesi Türkiye İçin Toplanıyor(9/10)9


Uçak krizinin ardından Türkiye'nin ‘saldırgan eylemine' yanıt verilmesi için Rus hükümetine Ankara'ya karşı alınabilecek ekonomik ve kültürel tedbirler hakkında öneri hazırlama talimatı veren Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, bugün Bakanlar Kurulu üyeleriyle bir araya gelecek. İlgili bakanlıklar, iki günlük hazırlık sürecinin sonrasında Türkiye'ye karşı atılabilecek ekonomik adımlara ilişkin önerilerini Medvedev'e sunacak.



Toplantıda, Türkiye ile turizm ilişkilerinin sonlandırılması, Türk gemi ve uçaklarının Rusya'ya girişinin sınırlandırılması ya da tümden yasaklanması, Türk inşaaat sektörünün Rusya'daki projelere katılımının engellenmesi, Türkiye'den gıda ürünü ithalatına kısıtlama getirilmesi gibi önerilerin gündeme gelmesi bekleniyor.








Etiketler: Rusya  Kabinesi  Türkiye  İçin  Toplanıyor    haber

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