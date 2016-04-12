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rusya intihar saldırısıyla sarsıldı

RUSYA İNTİHAR SALDIRISIYLA SARSILDI

Rusya'nın güneyindeki Stavropol şehrinde üç intihar bombacısı polis merkezine saldırıda bulundu. Sadece bombacıların öldüğü saldırıda yaralanan olmadı.

Tarih : 12 Nisan 2016, 09:18
Puan Ver : Rusya İntihar Saldırısıyla Sarsıldı(8/10)6


Rusya'nın güneyindeki Stavropol şehrinde üç intihar bombacısı polis merkezine saldırıda bulundu. Sadece bombacıların öldüğü saldırıda yaralanan olmadı.

Fransız AFP Ajansı, şehrin Novoselitsky köyündeki saldırıda polis merkezine girmeye çalışan 3 intihar bombacısından birinin, giriş kapısına yakın bir noktada üzerindeki bombayı patlattığını, ikisininse polisin saldırıya karşılık verip ateş açmasıyla öldüğünü duyurdu. Bu sırada iki saldırganın üzerindeki bombaların patladığı belirtildi.

AFP, dördüncü patlamanın el bombasıyla meydana geldiğini bildirirken, beşincisinin nasıl yaşandığına ilişkin net bir bilgi verilmedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov, saldırının arkasında kimin olduğuna ilişkin soruşturmaların devam ettiğini açıkladı. Rus yetkililer Stavropol'un şimdiye kadar şiddet olaylarıyla anılmadığını hatırlattı.








Etiketler: Rusya  İntihar  Saldırısıyla  Sarsıldı    haber

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