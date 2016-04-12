

Rusya'nın güneyindeki Stavropol şehrinde üç intihar bombacısı polis merkezine saldırıda bulundu. Sadece bombacıların öldüğü saldırıda yaralanan olmadı.



Fransız AFP Ajansı, şehrin Novoselitsky köyündeki saldırıda polis merkezine girmeye çalışan 3 intihar bombacısından birinin, giriş kapısına yakın bir noktada üzerindeki bombayı patlattığını, ikisininse polisin saldırıya karşılık verip ateş açmasıyla öldüğünü duyurdu. Bu sırada iki saldırganın üzerindeki bombaların patladığı belirtildi.



AFP, dördüncü patlamanın el bombasıyla meydana geldiğini bildirirken, beşincisinin nasıl yaşandığına ilişkin net bir bilgi verilmedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov, saldırının arkasında kimin olduğuna ilişkin soruşturmaların devam ettiğini açıkladı. Rus yetkililer Stavropol'un şimdiye kadar şiddet olaylarıyla anılmadığını hatırlattı.