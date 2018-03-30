RUSYA, İNGİLTERE'DEN SONRA 8 ÜLKENİN DAHA DİPLOMATLARINI SINIRDIŞI EDECEK
Moskova'da AB ülkelerinin temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İngiltere'ye diplomatlarını ülkeden çekmesi için bir ay süre tanıyan Rusya, aynı şekilde hareket eden 8 ülke diplomatlarını da sınırdışı etme kararı aldı.
Moskova'da tüm Batılı ülkelerin temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Rusya, İngiltere'ye diplomatlarını ülkeden çekmesi için bir ay süre tanıdı. Ayrıca aynı şekilde hareket eden 8 ülke diplomatlarını da sınırdışı etme kararı aldı.
İNGİLTERE'YE DİPLOMATLARINI ÇEKMESİ İÇİN 1 AY SÜRE VERİLDİ
Rus Dışişleri, Rusya'daki diplomat sayısını, Rusya'nın İngiltere'deki diplomatlarının sayısına indirmesi için Londra'ya 1 ay süre verildiğini açıkladı. Bu karar, Londra ve müttefiklerinin, İngiliz topraklarında eski bir Rus casusun zehirlenmesini gerekçe göstererek Rusya karşıtı yaptırım kararları almasına yanıt olarak alındı.
İTALYA VE FİNLANDİYA DİPLOMATLARINA AYNI ORANDA KARŞILIK VERİLECEK
İtalya ve Finlandiya dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre Rusya, Skripal vakası nedeniyle sırasıyla 2 ve 1 Rus diplomatı sınırdışı eden bu iki ülkenin aynı sayıda diplomatını sınırdışı etme kararı aldı.
İNGİLTERE'YLE BİRLİKTE HAREKET EDEN 8 ÜLKE DİPLOMATLARINA SINIRDIŞI KARARI
Rusya Dışişleri Bakanlığı, aynı şekilde hareket eden diğer ülkelerin diplomatlarını da sınırdışı etme kararı aldı. Moskova'nın sınırdışı edeceği diplomatların sayısı şöyle:
İtalya: 2 diplomat
Finlandiya: 1 diplomat
Polonya: 4 diplomat
Litvanya: 3 diplomat
Hollanda: 2 diplomat
Letonya: 1 diplomat
İsveç: 1 diplomat
Estonya: 1 askeri ataşe
Kaynak: haberinburada
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