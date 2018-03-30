İsrail 12 Filistinli'yi Böyle Öldürdü!
Çin Açıkladı: Risk Yok, Dünyaya Düşecek Olan Uzay İstasyonu Görsel Bir Şölen Yaratacak
Trump'ın Suriye'den Çekileceğiz Açıklamasına Başbakan Yıldırım'dan İlk Yorum: Kutluyoruz!
İsrail'in 'toprak Günü' Katliamında Bilanço Ağırlaşıyor: 12 Ölü
Şehitlerin İntikamı Alındı! Siirt'te Terör Örgütüne Ağır Darbe
Rusya, İngiltere'den Sonra 8 Ülkenin Daha Diplomatlarını Sınırdışı Edecek
Soylu'dan Korucuların Şehit Olduğu Bölgede Hainlere Gözdağı
Bahçeli Avrupa'ya Ateş Püskürdü: Teröristlerle İlişkileri Deşifre Oldu
Gülse Birsel Hastanelik Oldu: Nazar Biliyorsun!
Fetö'nün İş Dünyası Davasında, 6 Tuskon Üyesi Tahliye Edildi
Bakan'dan Çocuk Tacizi Çıkışı: Kimyasal Hadım Yolda
Çin'in Karındeşen Jack Lakaplı Seri Katili 30 Yıl Sonra İdam Edilecek
İsrail Katliamına Türkiye'den Sert Tepki! Dünyaya Çağrı Yapıldı
Fetö Elebaşı Gülen'in Örgüt İçindeki Kod Adı Ortaya Çıktı
Adalet Bakanlığı Takipte! Tosun'un İadesi Bekleniyor
'tek Gözlü' Diyen Öğrenciyi Döven Kurye Konuştu!
Facebook'un Başı Dertten Kurtulmuyor! Şoke Eden Şirket İçi Yazışma Ortalığı Ayağa Kaldırdı
İsrail Katliam Yaptı! Filistinlilere Ateş Açtı: 7 Ölü, 500 Yaralı
Trump'tan Adının Yasak Aşk İddialarına Karıştığı İsme Veda Öpücüğü
Tecavüzcü Diye Bağıran 14 Yaşındaki Çocuk, Genci Önce Kurşunladı Sonra Bıçakladı

Rusya, İngiltere'den Sonra 8 Ülkenin Daha Diplomatlarını Sınırdışı Edecek

RUSYA, İNGİLTERE'DEN SONRA 8 ÜLKENİN DAHA DİPLOMATLARINI SINIRDIŞI EDECEK

Moskova'da AB ülkelerinin temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İngiltere'ye diplomatlarını ülkeden çekmesi için bir ay süre tanıyan Rusya, aynı şekilde hareket eden 8 ülke diplomatlarını da sınırdışı etme kararı aldı.

Tarih : 30 Mart 2018, 20:20
Puan Ver : Rusya, İngiltere'den Sonra 8 Ülkenin Daha Diplomatlarını Sınırdışı Edecek(10/10)6

Moskova'da tüm Batılı ülkelerin temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Rusya, İngiltere'ye diplomatlarını ülkeden çekmesi için bir ay süre tanıdı. Ayrıca aynı şekilde hareket eden 8 ülke diplomatlarını da sınırdışı etme kararı aldı.

İNGİLTERE'YE DİPLOMATLARINI ÇEKMESİ İÇİN 1 AY SÜRE VERİLDİ

Rus Dışişleri, Rusya'daki diplomat sayısını, Rusya'nın İngiltere'deki diplomatlarının sayısına indirmesi için Londra'ya 1 ay süre verildiğini açıkladı. Bu karar, Londra ve müttefiklerinin, İngiliz topraklarında eski bir Rus casusun zehirlenmesini gerekçe göstererek Rusya karşıtı yaptırım kararları almasına yanıt olarak alındı.

İTALYA VE FİNLANDİYA DİPLOMATLARINA AYNI ORANDA KARŞILIK VERİLECEK

İtalya ve Finlandiya dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre Rusya, Skripal vakası nedeniyle sırasıyla 2 ve 1 Rus diplomatı sınırdışı eden bu iki ülkenin aynı sayıda diplomatını sınırdışı etme kararı aldı.

İNGİLTERE'YLE BİRLİKTE HAREKET EDEN 8 ÜLKE DİPLOMATLARINA SINIRDIŞI KARARI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, aynı şekilde hareket eden diğer ülkelerin diplomatlarını da sınırdışı etme kararı aldı. Moskova'nın sınırdışı edeceği diplomatların sayısı şöyle:

İtalya: 2 diplomat

Finlandiya: 1 diplomat

Polonya: 4 diplomat

Litvanya: 3 diplomat

Hollanda: 2 diplomat

Letonya: 1 diplomat

İsveç: 1 diplomat

Estonya: 1 askeri ataşe

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rusya  İngiltere  Den  Sonra    8  Ülkenin  Daha  Diplomatlarını  Sınırdışı  Edecek  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER