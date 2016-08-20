O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

rusya incirlik için türkiye'ye baskı yapıyor

RUSYA İNCİRLİK İÇİN TÜRKİYE'YE BASKI YAPIYOR

İngiliz Times gazetesi, Rusya'nın İncirlik Hava Üssü'nü kullanabilmek için Türkiye'ye baskı yaptığını iddia etti.

Tarih : 20 Ağustos 2016, 11:01
Puan Ver : Rusya İncirlik İçin Türkiye'ye Baskı Yapıyor(0/10)


Gazetenin haberinde, bunun göstergesi olarak Rusya Federasyonu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Igor Morozov ve Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Ozerov'un açıklamalarına yer verildi.



Rusya Federasyon Komitesi Dış İlişkiler Komitesi üyesi Morozov, Rus jetlerinin ve bombardıman uçaklarının İncirlik Üssü'ne erişimine izin vermenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kremlin ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirme çabasının 'mantıklı bir devamı' olacağını söyledi.








Etiketler: Rusya  İncirlik  İçin  Türkiye  Ye  Baskı  Yapıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER