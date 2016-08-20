İngiliz Times gazetesi, Rusya'nın İncirlik Hava Üssü'nü kullanabilmek için Türkiye'ye baskı yaptığını iddia etti.



Gazetenin haberinde, bunun göstergesi olarak Rusya Federasyonu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Igor Morozov ve Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Ozerov'un açıklamalarına yer verildi.







Rusya Federasyon Komitesi Dış İlişkiler Komitesi üyesi Morozov, Rus jetlerinin ve bombardıman uçaklarının İncirlik Üssü'ne erişimine izin vermenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kremlin ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirme çabasının 'mantıklı bir devamı' olacağını söyledi.