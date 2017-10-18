RUSYA İLE TÜRKİYE DOMATES KONUSUNDA ANLAŞTI! 1 ARALIK'TA İHRACAT BAŞLAYACAK
Rusya ile Türkiye domates konusunda anlaştı. 4 Türk domates üreticisi, 1 Aralık'ta Rusya'ya ihracat yapmaya başlayacak.
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye'den domates alımı yasağının kaldırılması konusunda Ankara ile prensip anlaşmasına vardıklarını belirtti. Novak'a göre, söz konusu anlaşma, Rusya'nın aralıktan başlayarak 4 Türk şirketinden 50 bin ton domates almasına izin veriyor.
4 TÜRK ŞİRKETTEN 50 BİN DOMATES GİDECEK
Rus-Türk Hükümetlerarası Komisyonu eş başkanı olan Novak, Türkiye'den domates alımına ne zaman izin verileceğine ilişkin bir soru üzerine, "Bu konuda prensip kararı alındı. Şu anda 1 Aralık'tan itibaren 4 Türk şirketinden 50 bin ton domates alınmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılıyor. Belgelerin onaylanması üzerinde çalışılıyor" dedi.
TAVUK ETİ VE KIRMIZI ET YASAĞI DA ELE ALINACAK
Diğer taraftan bunun karşılığında Rus ve Türk yetkililerin, 21 Ekim'de hükümetlerarası komisyon toplantısı çerçevesinde yapacakları görüşmelerde, Rusya'da üretilen tavuk eti ve kırmızı etin Türk pazarına satılmasıyla ilgili yasağı da ele alacaklarını kaydeden Novak, "Ticari bariyerler kalkmalı" ifadelerini kullandı.
TÜRK F-16'LARIN RUS UÇAĞINI DÜŞÜRMESİ KRİZE NEDEN OLMUŞTU
Domates, Türk F-16'larının Kasım 2015'te bir Rus uçağını düşürmesi nedeniyle Rusya'nın Türkiye'den alımını durdurduğu bir dizi tarım ürününden biriydi.
İlişkilerin 2016 ortasında düzelmeye başlaması ardından Rusya, birçok ürünün Türkiye'den alımına yönelik yasağı aşamalı olarak kaldırdı.
Fakat domatese yönelik yasak devam etti. Bunun nedeni, Türkiye'ye yönelik yasağın ardından Rusya'da yerli domates üreticilerine büyük krediler verilmesiydi.
Kaynak: haberinburada
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