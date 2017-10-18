Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürtçülük Yapmak Da Türkçülük Yapmak Da Bölücülüktür
Peşmerge İle Çıkan Çatışmada, Haşdi Şabi Komutanı Öldürüldü
Fetö'nün Darbe Girişimini Yöneten Firari Adil Öksüz'ün Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Bu Ölüm İstatistikleri Sizi Çok Şaşırtacak
Baykal'ın Beyin Ölümü Gerçekleşti Yazan Spiker Emre Tilev, Twitter Hesabını Kapattı
Pkk'nın Gençlik Yapılanmasına Operasyon! Eylem Hazırlığındaki 10 Terörist Yakalandı
Dsi, Efes'i Denizle Buluşturacak Proje İçin İhaleye Çıkacak
Rusya İle Türkiye Domates Konusunda Anlaştı! 1 Aralık'ta İhracat Başlayacak
Kalfalık Ve Ustalık Belgelerini Alan İş Yeri Açabilecek
Yer: Hollanda! Avrupa'da Yükselen Irkçılığı Yerle Bir Eden Video
Yargıtay'dan Emekliye Kötü Haber! Onay Verenin Maaşına Haciz Konulur
Rusya, Kripto Para Birimi Geliştirmek İçin Harekete Geçti
Rıdvan Dilmen Dün Gece Mest Oldu: Takımı Gören, Eyvah Diyor
Trabzonspor, Rıza Çalımbay'la Anlaştığını Resmen Duyurdu
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi Geliri, Şimdiden Geçen Seneyi Solladı
Erdoğan'ın İstifasını İstediği Ak Partili Niğde Belediye Başkanı Görevi Bıraktı
Taşınmaz Satışından 3 Yılda 7,1 Milyar Lira Gelecek
Deniz Baykal, Uyutuluyor! Durumu Düne Göre Daha İyi
Tsk'ya Süvari Atı Ve Topçu Beygiri Alınacak
Abd'de Parayı Bulan Eski Fenerbahçeli Bogdanovic, Yeni Arabasıyla Şov Yaptı

Rusya ile Türkiye Domates Konusunda Anlaştı! 1 Aralık'ta İhracat Başlayacak

RUSYA İLE TÜRKİYE DOMATES KONUSUNDA ANLAŞTI! 1 ARALIK'TA İHRACAT BAŞLAYACAK

Rusya ile Türkiye domates konusunda anlaştı. 4 Türk domates üreticisi, 1 Aralık'ta Rusya'ya ihracat yapmaya başlayacak.

Tarih : 18 Ekim 2017, 14:50
Puan Ver : Rusya İle Türkiye Domates Konusunda Anlaştı! 1 Aralık'ta İhracat Başlayacak(8/10)4

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye'den domates alımı yasağının kaldırılması konusunda Ankara ile prensip anlaşmasına vardıklarını belirtti. Novak'a göre, söz konusu anlaşma, Rusya'nın aralıktan başlayarak 4 Türk şirketinden 50 bin ton domates almasına izin veriyor.

4 TÜRK ŞİRKETTEN 50 BİN DOMATES GİDECEK

Rus-Türk Hükümetlerarası Komisyonu eş başkanı olan Novak, Türkiye'den domates alımına ne zaman izin verileceğine ilişkin bir soru üzerine, "Bu konuda prensip kararı alındı. Şu anda 1 Aralık'tan itibaren 4 Türk şirketinden 50 bin ton domates alınmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılıyor. Belgelerin onaylanması üzerinde çalışılıyor" dedi.

TAVUK ETİ VE KIRMIZI ET YASAĞI DA ELE ALINACAK

Diğer taraftan bunun karşılığında Rus ve Türk yetkililerin, 21 Ekim'de hükümetlerarası komisyon toplantısı çerçevesinde yapacakları görüşmelerde, Rusya'da üretilen tavuk eti ve kırmızı etin Türk pazarına satılmasıyla ilgili yasağı da ele alacaklarını kaydeden Novak, "Ticari bariyerler kalkmalı" ifadelerini kullandı.

TÜRK F-16'LARIN RUS UÇAĞINI DÜŞÜRMESİ KRİZE NEDEN OLMUŞTU

Domates, Türk F-16'larının Kasım 2015'te bir Rus uçağını düşürmesi nedeniyle Rusya'nın Türkiye'den alımını durdurduğu bir dizi tarım ürününden biriydi.

İlişkilerin 2016 ortasında düzelmeye başlaması ardından Rusya, birçok ürünün Türkiye'den alımına yönelik yasağı aşamalı olarak kaldırdı.

Fakat domatese yönelik yasak devam etti. Bunun nedeni, Türkiye'ye yönelik yasağın ardından Rusya'da yerli domates üreticilerine büyük krediler verilmesiydi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rusya  İle  Türkiye  Domates  Konusunda  Anlaştı  1  Aralık  Ta  İhracat  Başlayacak  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER